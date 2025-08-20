بنك برقان ينظّم فعالية “اصطحب طفلك إلى العمل” احتفاءً بالقيم العائلية وتعزيزاً لبيئة العمل الإيجابية

صورة جماعية لفريق بنك برقان مع الأطفال

بترسيخ بيئة عمل إيجابية تتمحور حول العنصر البشري، نظّم بنك برقان فعالية خاصة بعنوان “اصطحب طفلك إلى العمل”، في مبادرة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى البنك. وقد استقبلت الفعالية أبناء الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، ليوم حافل بالتعلّم والإبداع والتجارب التفاعلية التي قدّمت لهم لمحة ممتعة ومبسّطة عن عالم العمل المصرفي.

جامب من فعاليات “موظف البنك الصغير”

لم تكن هذه الفعالية مجرد مناسبة ترفيهية، بل جسّدت التزام بنك برقان العميق برفاهية الموظفين، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة التي تشكل ركائز أساسية في ثقافة العمل واستراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) . ومن خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تضمنت محاكاة لفرع مصرفي، وورش عمل حول إعادة التدوير، وتحديات مختلفة مثل بيع المنتجات وتقديم العروض، أتيحت للأطفال المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف مهارات حياتية أساسية في بيئة تعليمية محفّزة وشيّقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ نقيب أمين، مدير عام – إدارة الموارد البشرية والتطوير في مجموعة بنك برقان: “لا تقتصر بيئة العمل في بنك برقان على إنجاز المهام فقط، بل تركز على تعزيز انتماء الموظفين وارتباطهم بالمؤسسة”. وأضاف: “تُعدّ استضافة أبناء موظفينا في مقر العمل فرصة مميزة لربط القيم بين الأجيال، وتحفيز الفضول، وتسليط الضوء على جوهر العمل المصرفي القائم على الهدف والرؤية. وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة بنك برقان “علّمهم صغار”، التي تهدف إلى توسيع آفاق الشباب مهنياً وعملياً، والمساهمة في إعداد جيل واعٍ ومسؤول. كما تنسجم مع حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية، في تجسيد لالتزامنا بغرس الثقافة المصرفية لدى النشء منذ الصغر، ودعم وتشجيع جيل المستقبل”.

جانب من الفعاليات ومشاركة الأطفال

وتضمّنت أبرز فعاليات اليوم تجربة “موظف البنك الصغير”، وجلسات للفنون والحِرف اليدوية، وورشة لتزيين الكيك، ولعبة البحث عن الكنز في أرجاء البنك، إلى جانب تحدّي “الأولمبياد المصغّرة” الذي ساهم في تعزيز روح الفريق. كما تعرّف الأطفال على أساسيات ريادة الأعمال من خلال بيع المنتجات التي صنعوها وعرضها أمام الجمهور، وذلك بدعم وإشراف فريق من موظفي بنك برقان المتطوعين، وبمساندة أبناء موظفيه الأكبر سناً.

جانب من الفعاليات ومشاركة الأطفال

تعكس هذه المبادرة التزام بنك برقان العميق في إثراء وتعزيز ثقافة تتمحور حول الموظفين وعائلاتهم. كما تتماشى مع أهداف طويلة الأمد في أن يكون بنك موثوق فيه ومبتكر من خلال إلهام الأجيال القادمة بتجارب تعليمية هادفة قائمة على القيم العملية والسامية. وترتكز هذه الفعالية على القيم والمبادئ الجوهرية لبنك برقان والمتمثلة في الثقة، والالتزام، والتميّز، والتطور، كما تدعم أهداف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتعزز مكانته كبنك حاصل على شهادة “أفضل بيئة عمل” (Great Place to Work®). إلى جانب التزامه بترسيخ بيئة عمل شاملة ومحفّزة ومستدامة، تضع تمكين الأفراد وتعزيز القيم المؤسسية في صميم منظومتها.