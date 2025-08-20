وزير الخارجية الأردني يتهم الاحتلال بقتل فرص السلام في المنطقة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور روسيا حاليا، الاحتلال الأربعاء ب”قتل فرص السلام” في المنطقة، بعد أن أعطت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر للسيطرة على مدينة غزة.

وقال الصفدي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو “نرى حكومة الاحتلال لا تكتفي بقتل الفلسطينيين وقتل فرص السلام في المنطقة، بل تمد صراعها أيضا إلى لبنان وسوريا”.

وشجب “الواقع اللاإنساني الذي خلفه عدوان الاحتلال في غزة”، مشيرا إلى رغبته في مناقشة “الجهود المبذولة لإنهاء” “المجازر والمجاعة” مع لافروف.

وأكد الصفدي أن “السلام هدف استراتيجي لنا جميعا، وهو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة”.

رغم أن الأردن ليس لديه حدود مشتركة مع قطاع غزة، إلا أنه من بين دول المنطقة المتضررة من الحرب بين الاحتلال وحماس، والتي اندعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أقرّ وزير دفاع الاحتلال الأربعاء خطة السيطرة على مدينة غزة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياطي تمهيدا لتنفيذ العملية، في ظل انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

ومنذ بداية الحرب، يحاصر الاحتلال أكثر من مليوني فلسطيني في غزة تقول الأمم المتحدة إنهم معرضون لخطر المجاعة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

أسفر هجوم حماس على الدولة العبرية عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت هجمات وعمليات الاحتلال العسكرية منذ بدء الحرب في قطاع غزة عن مقتل 62064 أشخاص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.