تورط زوجة رئيس الوزراء الإسباني في قضية فساد جديدة

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونيا غوميز

أعلن متحدث باسم محكمة مدريد الثلاثاء أن قاضيا استدعى زوجة رئيس الوزراء الإسباني في إطار تحقيق في اختلاس أموال، في تطور جديد في القضايا المتعلقة بأوساط بيدرو سانشيز.

وأضاف المتحدث لوكالة فرانس برس أن بيغونيا غوميز استُدعيت إلى المحكمة لاستجوابها في 11 أيلول/سبتمبر في قضية اختلاس مزعوم للأموال العامة، دون مزيد من التفاصيل.

وفقا للإعلام إلاسباني سيحقق القاضي لمعرفة ما إذا كانت موظفة حكومية تعمل لدى رئيس الوزراء عملت لصالح بيغونيا غوميز التي كانت آنذاك مسؤولة عن برنامج ماجستير في جامعة كومبلوتنسي بمدريد.

وقد يعتبر هذا العمل إساءة استخدام للموارد العامة – وقت الموظفة والراتب – لأغراض غوميز الشخصية.

منذ نيسان/أبريل 2024، تخضع بيغونيا غوميز للتحقيق بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ويشتبه القاضي في أنها قد تكون استغلت منصب زوجها للحصول على تمويل لدراستها، وخاصة من رجل الأعمال خوان كارلوس بارابيس.

بعد الاستماع إلى أقوالها في كانون الأول/ديسمبر أكدت غوميز أن “ليس لديها ما تخفيه”. وأدى التحقيق إلى اختبار قوة بين مكتب المدعي العام وقاضي التحقيق، حيث ندد اليسار ورئيس الوزراء بحملة تشويه دبّرها اليمين المتطرف والمعارضة اليمينية.

فُتح التحقيق إثر شكاوى من جماعتين مرتبطتين باليمين المتطرف.

في تموز/يوليو 2024، مثلت بيغونيا غوميز أمام المحكمة وأكدت حينها حقها في أن تلزم الصمت.

هذا التحقيق واحد من عدة قضايا فساد تورطت فيها الدائرة المقربة من سانشيز، والتي دفعت المعارضة إلى المطالبة باستقالته.

وضع سانتوس سيردان الرجل الثالث السابق في الحزب الاشتراكي، والذراع اليمنى سابقا لرئيس الوزراء، في الحبس الاحتياطي في حزيران/يونيو في إطار تحقيق في تلقي رشاوى مرتبطة بعقود عامة.

في قلب التحقيق نفسه الوزير السابق والذراع اليمنى سابقا لرئيس الوزراء خوسيه لويس أبالوس ومستشاره المقرب كولدو غارسيا.

ويخضع شقيق بيدرو سانشيز الأصغر للتحقيق أيضا منذ عام 2024 بتهمة اختلاس أموال واستغلال النفوذ والاحتيال الضريبي.