باريس ردا على رسالة نتانياهو: فرنسا لا تحتاج دورسا في محاربة معاداة السامية

قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد الثلاثاء إن فرنسا “لا تحتاج إلى دروس في محاربة معاداة السامية”، وذلك ردا على اتهام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الرئيس إيمانويل ماكرون بتأجيج “معاداة السامية”.

وصرّح حداد لمحطة “بي إف إم تي في” الفرنسية “أريد أن أقول بكل وضوح وحزم إن قضية معاداة السامية التي تسمم مجتمعاتنا الأوروبية، وقد شهدنا تسارعا في الأعمال العنيفة المعادية للسامية منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر (2023)، لا يمكن استغلالها” مذكّرا بأن السلطات الفرنسية “لم تتوان يوما في محاربة معاداة السامية”.

