وزيرة الشؤون: بذل المزيد من الجهود لتسهيل الإجراءات أمام مراجعي “هيئة الإعاقة”

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تتفقد الاجراءات الخاصة بتوفير الكراسي المتحركة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين اجتماعا مع مديري إدارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أكدت خلاله ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسهيل الإجراءات أمام المراجعين والأشخاص من ذوي الإعاقة لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وشددت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات داخل (الهيئة) لاسيما أن “خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولويات الدولة وتتطلب العمل بروح الفريق الواحد”.

وتفقدت الحويلة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتكليف الدكتورة دلال العثمان اللجان الخاصة بأخذ مقاسات المتقدمين بطلبات للحصول على كراسي متحركة بهدف توفيرها بأسرع وقت ممكن.