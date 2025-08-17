ويتكوف: ترامب وبوتين اتفقا في ألاسكا على “ضمانات أمنية متينة” لأوكرانيا

الموفد الأميركي ستيف ويتكوف

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الأحد أن الرئيس دونالد ترامب اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على “ضمانات أمنية متينة” لأوكرانيا خلال قمتهما في ألاسكا.

وقال ويتكوف لشبكة سي إن إن التلفزيونية “اتفقنا على ضمانات أمنية متينة أصفها بأنها تغير المعادلة”.

وأكد ويتكوف أن روسيا قدمت “بعض التنازلات” في ما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها، وذلك بعد يومين من قمة جمعت دونالد ترامب بنظيره فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال ويتكوف “قدم الروس بعض التنازلات… بشأن كل هذه المناطق الخمس”، في إشارة الى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تحتلها روسيا جزئيا وأعلنت ضمها الى أراضيها بعد بدء غزوها لأوكرانيا عام 2022، وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

وأمل ويتكوف بأن يكون اجتماع الاثنين بين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين “مثمرا”، في وقت تدفع واشنطن نحو حل للحرب بين موسكو وكييف.

وقال ويتكوف “أنا متفائل بأننا سنعقد اجتماعا مثمرا الاثنين، سنتوصل الى توافق فعلي، سنتمكن من العودة الى الروس والدفع قدما باتفاق السلام هذا وانجازه”.