وزارة الصحة تطلق حملة “الصحة بالدواء الموزون” للتوعية بمخاطر تعدد الأدوية

وزارة الصحة

أطلقت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الخدمات الصحية لكبار السن اليوم الأحد حملة توعوية حول مخاطر تعدد الأدوية تحت شعار (الصحة بالدواء الموزون) تستمر إلى يوم الخميس المقبل في عدد من المراكز الصحية والمجمعات التجارية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى كبار السن والقائمين على رعايتهم بأهمية الاستخدام الآمن والمتوازن للأدوية والكشف عن الأدوية غير المناسبة أو المكررة بما يسهم في الحفاظ على صحتهم وجودة حياتهم.

وتقام فعاليات الحملة في عدة مواقع حيث تنطلق اليوم في مجمع (العاصمة مول) من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء وتستمر غدا الاثنين في مركز العيون الصحي من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا وبعد غد الثلاثاء في مركز الجابرية الصحي (محمود حيدر) بالتوقيت ذاته.

كما تتواصل يوم الأربعاء المقبل في مركز بيان الصحي ويختتم برنامج الحملة يوم الخميس المقبل في مستشفى جابر الأحمد من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الصحة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر تعدد الأدوية خصوصا لدى كبار السن وتشجيعهم على مراجعة أدويتهم دوريا بالتعاون مع الأطباء والصيادلة المتخصصين.