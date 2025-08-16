انفجار سيارة في دمشق من دون وقوع إصابات

من مكان الانفجار

انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بدمشق السبت من دون أن تسفر عن إصابات، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي السوري.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “سماع دوي انفجار في منطقة المزة”، في إشارة إلى منطقة راقية في دمشق تضم سفارات ومكاتب للأمم المتحدة.

ولاحقا، نقلت عن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة قوله إن الانفجار “ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة… مركونة منذ فترة طويلة”.

وأكد المسؤول الأمني أنه لم يتم تسجيل “أي أضرار بشرية أو مادية”، مشيرا الى أن الفرق المعنية تعمل في موقع الانفجار “فيما تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة”.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار استهدف سيارة قرب فندق.