الداخلية: ضبط شبكة إجرامية لتصنيع وترويج الميثانول السام في البلاد

وزارة الداخلية

بإشراف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الأمن العام وصون أرواح المواطنين والمقيمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج مادة الميثانول السامة، والتي تسببت في حالات وفاة لمجموعة من الأشخاص من الجالية الآسيوية مؤخراً.

وأسفرت التحقيقات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة عن ضبط متهم ويدعى «بهوبان لال تامانج» نيبالي الجنسية في منطقة السالمية متلبسًا بحيازة كميات من مادة الميثانول، كما قام المتهم بتوضيح كيفية تجهيز المادة وبيعها.

واستكمالاً للتحريات، تم ضبط المتهمان فیشال دهانیال شوهان» هندي للجنسية و«ناريان براسادا باشيال» نيبالي الجنسية وتبين تورطهما في تجهيز وتوزيع المادة، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي «دلورا باركاش دراجي بنغالي الجنسية المسؤول عن هذه الشبكة الإجرامية.

وبناءً على الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها الأجهزة في جميع محافظات الكويت، تم ضبط (67) شخصًا متورطًا في تصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، بالإضافة إلى ضبط (6) مصانع مخصصة للتصنيع غير المشروع و (4) مصانع قيد التشغيل في المناطق السكنية والصناعية، كما تم القبض على (34) شخصًا مطلوبًا على ذمة قضايا مختلفة أثناء هذه الحملات.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بأمن البلاد أو تهديد حياة الأفراد، مع استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يروج أو يتاجر بالمواد المخدرة أو المسكرة أو أي مواد تهدد الصحة العامة.