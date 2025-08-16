فرنسا تندد بمشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية

وزارة الخارجية الفرنسية

نددت فرنسا السبت بمشروع حكومة الاحتلال لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل “انتهاكا جسيما للقانون الدولي”، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث إن “فرنسا تدين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس”.

ودعا وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الخميس إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء هذه الوحدات، مطالبا بضمّ الأراضي الفلسطينية ردا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وهذا المشروع الاستيطاني سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائيا دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه. ولقيت دعوة سموطريتش تنديدات دولية واسعة.

وفي ظل استمرار هجوم الاحتلال على قطاع غزة والكارثة الإنسانية فيه، أعربت دول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر.

ورأت باريس أن استكمال هذا المشروع الاستيطاني “سيُقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض بشكل خطير حل الدولتين، وهو الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأكدت أنها “لا تزال تتحرك إلى جانب شركائها الأوروبيين لزيادة الضغط على إسرائيل، من أجل وضع حد للاستعمار، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الاستعمار”، بحسب المتحدث.