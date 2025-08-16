وزير الصحة يعتمد دليل الاشتراطات للمعاهد الصحية والصالونات ومراكز التجميل

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي دليل الاشتراطات الصحية الخاص بالمعاهد الصحية، ومراكز اللياقة، والصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية للرجال والنساء والأطفال، والذي يمثل ثمرة تعاون مشترك بين «الصحة» و«التجارة»، في إطار جهود الدولة لرفع المعايير الصحية وضمان بيئة آمنة مطابقة لأفضل الممارسات العالمية.



وجاء في الدليل أنه يضم أكثر من 130 توجيها واشتراطا تغطي مجالات منع العدوى والتعقيم والصحة العامة وحماية البيئة والوقاية من الإشعاع، مع إقرار تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة الرقابة الصحية على هذه المرافق، وتضمن الدليل إلزام المعاهد الصحية بتدريب المدربين على الإنعاش القلبي الرئوي وإنقاذ الحياة، ووجود منقذ سباحة معتمد في جميع الأوقات، شهادة لياقة واشتراط الدليل على حصول جميع العاملين على شهادة لياقة صحية سارية قبل مزاولة العمل، إضافة إلى تحديد معايير دقيقة لسلامة المسابح والسونا والجاكوزي وحمام البخار بما في ذلك نسب الكلور المسموح بها.



وشدد الدليل على استخدام منتجات تجميلية مرخصة ومعروفة المصدر فقط، وفرض معايير صارمة لنظافة وتعقيم الأدوات، ومنع إعادة استخدام شفرات الحلاقة أو الأدوات الحادة لأكثر من زبون، إلى جانب حظر استخدام أجهزة الوشم الدائم داخل الصالونات.



وأشار الدليل كذلك إلى منع صبغ الشعر للأطفال حماية لهم من المضاعفات الجلدية، ومنع تقديم خدمة تسمير البشرة لمن هم دون 18 عاما، إضافة إلى إلزام العاملين بإزالة الإكسسوارات والحلي أثناء تقديم الخدمة، وعدم مزاولة العمل في حال الإصابة بأمراض جلدية أو معدية، مع ضرورة استخدام أدوات ذات جودة عالية وغير قابلة للصدأ.



وأكدت وزارة الصحة أن هذه الاشتراطات تعكس رؤية متكاملة للوقاية وحماية الصحة العامة، وتشكل نقلة نوعية في ضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق أعلى مستويات الأمان للمجتمع.