قادة أوروبيون: موسكو لا يمكن أن تتمتع بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو الناتو

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

أكد قادة أوروبيون السبت أنّ موسكو “لا يمكن أن تتمتّع” بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، غداة القمة التي عُقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأضافوا في بيان وقّعته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة أوروبيون آخرون “سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها”.

وأكدوا استعدادهم للمساهمة في التحضير لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في البيان المشترك “نحن (…) مستعدون للعمل مع الرئيسين ترامب وزيلينسكي نحو قمة ثلاثية، بدعم من أوروبا”.

وأكد القادة أنّهم مستعدون “لمواصلة الضغط” على روسيا من خلال تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية المحدّدة الأهداف، للتأثير على اقتصاد الحرب الروسي إلى أن يتم تحقيق سلام عادل ودائم”.