بوبيان يختتم برنامجه الصيفي “Tomorrow’s Bankers” لـ 108 طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية من 14 إلى 18 عاماً

مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد

اختتم بنك بوبيان برنامجه الصيفي المميّز “Tomorrow’s Bankers” الذي انعقد على مدار شهر كامل ضمن أنشطةPRIME Academy ، بمشاركة مجموعة من عملائه من طلبة المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاماً. وجرى تقديم البرنامج على أربع مجموعات تدريبية، بلغ إجمالي المشاركين فيها 108، وسط تفاعل لافت ومشاركة إيجابية عكست حرص المشاركين على الاستفادة من جميع المحاور التدريبية والورش التفاعلية التي أُعدّت بعناية لتعكس بيئة العمل المصرفي الحديثة ومتطلبات العصر الرقمي.

وفي هذا السياق، أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد، عن اعتزازه بالتزام وجدية المشاركين طوال مدة البرنامج، مؤكداً أن الأداء المتميز الذي أظهره الشباب يعكس ما يمتلكه الجيل الجديد من طاقات وقدرات واعدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال عموماً، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

وقال الحمّاد: “حرصنا من خلال البرنامج على تقديم تجربة عملية متكاملة للمشاركين، تمنحهم فرصة فريدة للتعرّف عن قرب على مختلف جوانب العمل المصرفي، بما يتضمنه من تحديات وفرص، إلى جانب صقل مهاراتهم الشخصية والقيادية. وقد أظهر المشاركون خلال الأسابيع الماضية ومنذ بداية البرنامج مستوى عالٍ من التفاعل والإقبال على الاستفادة والتعلم، مما يجعلنا أكثر تفاؤلاً بجيل يمتلك الوعي والإصرار على بناء مستقبله بثقةٍ واقتدار.”

وأضاف أن البرنامج لم يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي النظري، بل اعتمد على الجمع بين التعليم والتطبيق العملي من خلال الزيارات الميدانية والأنشطة التفاعلية التي أقيمت داخل إدارات البنك المختلفة، وهو ما منح المشاركين صورة واقعية عن متطلبات العمل في القطاع المصرفي الحديث، وأتاح لهم فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها في بيئة تعليمية حقيقية.

وأكد أن المشاركين تمكّنوا من التعرّف على مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية المرتبطة بالتطورات التكنولوجية في القطاع المالي، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وإدارة الأموال ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الرقمية التي باتت تشكل جوهر العمل المصرفي في عصرنا الحالي، مشيراً إلى أن هذه المحاور تسهم في توسيع مدارك المشاركين وتزويدهم برؤية شاملة حول مستقبل العمل المصرفي وفرص النمو فيه.

وثمّن الحمّاد في حديثه الشكر والتقدير الذي أعرب عنه المشاركون لبنك بوبيان لما أتاحه لهم من فرصة استثنائية لاكتساب معارف ومهارات جديدة، والاطلاع عن قرب على آليات العمل في بيئة مصرفية متطورة، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تترجم بشكل عملي التزام بوبيان بمسؤوليته الاجتماعية تجاه دعم وتمكين الشباب الكويتي.

لقطة جماعية لمجموعة من المشاركين في البرنامج

PRIME … حيث يبدأ المستقبل

وأضح أن البرنامج يأتي في سياق رؤية بوبيان الإستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في الكوادر الوطنية منذ مراحلها الدراسية المبكرة. ومع إطلاق PRIME Academy هذا العام – والتي تعد امتداداً وتطويراً لبرامج البنك السابقة المصممة خصيصاً لفئة الشباب – يواصل بوبيان ابتكار برامج تدريبية متخصصة تستهدف بناء جيل مهني مؤهّل وقادر على المساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل القطاع المصرفي وتعزيز بيئة العمل الوطنية بالخبرات الشابة.

واختتم الحماد مؤكداً أن الأكاديمية ستعمل على تطوير البرنامج وإطلاق المزيد من البرامج والدورات التي تواكب احتياجات الشباب وتلبي تطلّعاتهم خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من دورها كمحطة تعليمية وتدريبية فاعلة في خدمة جيل المستقبل، مشيداً بالدور الحيوي لفريق التدريب والتطوير وجميع الكوادر الداخلية التي ساهمت بخبراتها المتراكمة في إنجاح هذا البرنامج المتميز.

من جانبهم، أعرب المشاركون في البرنامج عن بالغ شكرهم وامتنانهم لبنك بوبيان على إتاحة هذه الفرصة الفريدة لهم لخوض تجربة تعليمية وعملية متكاملة، مكّنتهم من التعرف على طبيعة العمل المصرفي عن قرب واكتساب معارف حديثة في مجالات متعددة مواكبة للتطورات التكنولوجية والمالية، مثل الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وإدارة الأموال. وأكد المشاركون أن البرنامج أسهم بشكل فعّال في تنمية وصقل مهاراتهم الشخصية والمهنية، كما عزز من وعيهم الوظيفي مبكراً، مما سيكون له عظيم الأثر في رسم ملامح مسيرتهم المستقبلية.