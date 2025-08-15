الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ72 للمساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة

من عمليات الإنزال الجوي فوق غزة

واصلت دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث نفذت اليوم الجمعة عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 72 ضمن عملية (طيور الخير) التابعة لعملية (الفارس الشهم 3) بالتعاون مع الأردن وبمشاركة ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وسنغافورة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشحنة تضمنت كميات من المواد الغذائية الأساسية جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأوضحت أن إجمالي ما أنزلته دولة الإمارات جوا منذ بدء العملية بلغ أكثر من 3972 طنا من المساعدات المتنوعة بما يشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية تأكيدا لالتزامها الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرات تعكس الدور الريادي للإمارات في ميدان العمل الإغاثي الدولي من خلال حشد الجهود الإقليمية والدولية وترسيخ نهج العطاء للتخفيف من معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.