بلدية الكويت: لا صحة لما يُثار عن إزالة مظلات المنازل في السكن النموذجي والخاص

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت عدم صحة ما يثار في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إزالة مظلات المنازل في مناطق السكن النموذجي والخاص، مبينة أنها تقوم بوضع ملصق الإزالة قبل العمل على الإزالة وتقوم بالإزالة بعد انتهاء الفترة القانونية.

وأوضحت البلدية أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الأشغال العامة لإجراء الصيانة الشاملة للطرق الرئيسية والفرعية والداخلية في مناطق السكن الخاص.

وأشارت إلى أن أي إزالة للمظلات أمام المدارس والمنازل تتم ضمن أعمال صيانة الطرق، وتشمل معالجة طبقات الأسفلت والبلاط والأعمال المدنية وهي من ضمن أعمال الصيانة الجذرية ضمن العقود الجديدة في محافظات الكويت التابعة لوزارة الأشغال.

ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون وتسهيل أعمال صيانة الشوارع في المناطق السكنية، خاصة إذا كانت مظلاتهم تعيق سير أعمال الصيانة التي تنفذها وزارات الخدمات.