الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المتطرف بن غفير لزنزانة الأسير مروان البرغوثي وتهديده

وزارة الخارجية الفلسطينية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير لزنزانة الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) وتهديده يوم أمس.

واعتبرت الوزارة في بيان ان اقتحام بن غفير لأقسام العزل في سجن (ريمون) يعد “استفزازا غير مسبوق وإرهاب دولة منظما يندرج في إطار ما يتعرض له الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة وتهجير وضم”.

وحملت الوزارة في هذا الصدد حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة البرغوثي وجميع الأسرى مؤكدة أنها ستتابع هذا التهديد بكل جدية مع الصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المتخصصة.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ في منشور له على منصة (أكس) “إن تهديد الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير للقائد البرغوثي في سجنه يعد قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي الذي يمارس ضد الأسرى وضربا للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية”.

واعتبر الشيخ أن هذا الأمر “يشكل انفلاتا غير مسبوق في سياسة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين ما يتطلب التدخل الفوري للمنظمات والمؤسسات الدولية لحمايتهم”.

بدوره أعرب رئيس (هيئة شؤون الأسرى والمحررين) رائد أبو الحمص في بيان عن قلقه على حياة البرغوثي مضيفا ان “وصول بن غفير إلى زنزانة البرغوثي يعد تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء”.

أما حركة (فتح) فحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة البرغوثي وقالت إن تهديداته “لن تفت من عضده وصموده وإرادته”.

وقالت الحركة في بيان ان “هذا التهديد يأتي ضمن إجراءات قمعية ممنهجة تمارسها منظومة الاحتلال الاستعمارية بحق الأسرى في المعتقلات بقيادة وزير متطرف موصوم دوليا بالفاشية والإجرام”.

من جانبه قال رئيس (نادي الأسير الفلسطيني) عبد الله الزغاري إن “الفيديو الذي نشر مساء الخميس يشكل إعلانا واضحا عن نوايا الاحتلال في تصفية واغتيال القادة في سجونه في ظل ما يتعرضون له من جرائم غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة”.

وذكر الزغاري في بيان “ان تهديدات المتطرف بن غفير تضاعف من المخاوف على مصير البرغوثي المعزول منذ بدء الحرب في الزنازين الانفرادية حيث يحتجز مؤخرا في سجن ريمون إلى جانب العشرات من قيادات الحركة الأسيرة حيث يواجهون ظروفا قاسية ومأساوية تشمل التجويع والحرمان من العلاج والاعتداءات الممنهجة بما فيها الضرب المبرح خلال عمليات القمع التي تنفذها وحدات خاصة مدججة بالسلاح”.

ولفت إلى ان العشرات من القيادات تعرضوا لاعتداءات وحشية متكررة أسفرت عن إصاباتهم بإصابات متفاوتة إضافة إلى استمرار إدارة سجون الاحتلال في عرقلة زياراتهم ونقلهم المتكرر.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال نشرت يوم أمس فيديو مصورا للمتطرف بن غفير أثناء اقتحامه قسم العزل في سجن (رامون) وتهديده للبرغوثي بشكل مباشر بالقول “لن تنتصروا علينا من يمس شعب إسرائيل ويقتل الأطفال والنساء سنقوم بمحوه”.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل البرغوثي عام 2002 حيث يقضي المدة المحكوم عليه بها البالغة خمسة مؤبدات بزعم مسؤوليته عن عمليات ارتكبت ضد الاحتلال في الانتفاضة الثانية التي كان هو أحد أبرز قادتها.