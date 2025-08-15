إقلاع الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الكويتي الثاني محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية للأشقاء في غزة

ممثلو الجهات الرسمية الكويتية المشاركة في تجهيز الطائرة الإغاثية الرابعة من الجسر الجوي الثاني

أقلعت صباح اليوم الجمعة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية الطائرة الإغاثية الرابعة ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني متجهة إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية ومحملة ب40 طنا من المواد الغذائية الأساسية الموجهة بشكل عاجل للأشقاء في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “هذه الطائرة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الاغاثية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر المعابر المصرية بالتنسيق مع سفارة الكويت في القاهرة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن “هذه الرحلة تأتي امتدادا لجهود الكويت المتواصلة في مد يد العون للشعوب التي تتعرض للكوارث والأزمات دون تردد” موضحا أن تجهيز الشحنات تم بالتعاون مع الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وبالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لضمان جودة المساعدات وسرعة وصولها.

وأشار المغامس إلى الترتيبات والتعاون بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي ووزارات الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية والشؤون لتسيير الرحلات الإغاثية في إطار الجسر الجوي.

ووجه المغامس الشكر لجميع الجهات الرسمية في الكويت خصوصا وزارات الخارجية والدفاع والشؤون والجمعيات الخيرية وشركة مطاحن الدقيق الكويتية على تعاونها الكبير في تسهيل عمليات إيصال المساعدات مؤكدا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي لن تتأخر في أداء واجبها الإنساني وستواصل تكثيف جهودها الإغاثية دعما للشعوب المتضررة.

يذكر أن الجسر الجوي الكويتي لدعم غزة الذي انطلق منذ يوم الاحد الماضي نجح حتى الآن في تسيير أربع طائرات إغاثية حملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية ضمن حملة وطنية عاجلة تهدف للتخفيف من معاناة الأهالي في قطاع غزة.