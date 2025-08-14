دولة الكويت تدين بأشد العبارات تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن اقتطاع أقاليم دول عربية

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات للتصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتطاع اجزاء من أقاليم دول عربية رافضة الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إنه في الوقت الذي تستنكر فيه دولة الكويت مثل هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإنها تطالب العالم اجمع بضرورة الضغط وبكافة الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وارادة شعوبها وذلك حفاظا على أمن واستقرارالمنطقة.