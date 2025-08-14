البلدية: عمليات التفتيش الميداني متواصلة على أعمال البناء والتشييد والترميم بكل مناطق السكن

بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس استمرار حملاتها الميدانية التفتيشية للكشف على أعمال البناء من قبل المهندسين المراقبين لتطبيق لائحة البناء للتأكد من مدى الالتزام باشتراطاتها وضوابطها في كل استخدامات السكن الخاص والصناعي والاستثماري.

وأكد رئيس فريق بلدية مبارك الكبير سلمان العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية استخراج جميع التراخيص اللازمة قبل البدء بأعمال البناء لتفادي جميع أنواع المخالفات والتنبيهات.

واضاف العتيبي أن الفرق الرقابية في بلدية الكويت تحرص دائما في جولاتها الميدانية لمواقع البناء على اتخاذ كل الإجراءات الرقابية بشكل جاد إذ تعتبر مخالفاتها خطرا على حياة العاملين في تلك المواقع إضافة لحياة المقيمين في تلك الأحياء السكنية.

وأوضح أن الفريق قام اليوم بجولات ميدانية في منطقة صباح السالم ووجه 10 إنذارات للسكن الخاص وتحرير مخالفتين لانظمة البناء بمنطقة صباح السالم مشددا على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرقابية ضمن لائحة البناء والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.

وأكد أنه ستلي جولة اليوم عدة جولات ميدانية في كل المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده من فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات في الأسابيع المقبلة.