إقلاع الطائرة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوي الكويتي محملة بـ10 أطنان مساعدات غذائية للأشقاء في غزة

ممثلو الجهات الكويتية المنظمة للرحلة الإغاثية الثالثة من الجسر الجوي الثاني لدعم الأشقاء في قطاع غزة

أقلعت صباح اليوم الخميس من قاعدة عبد الله المبارك الجوية الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني متجهة إلى مطار ماركا العسكري في الأردن محملة بعشرة أطنان من المواد الغذائية الأساسية الموجهة بشكل عاجل للأشقاء في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن هذه الرحلة تأتي امتدادا لجهود الكويت المتواصلة في نصرة القضايا الإنسانية وتجسيدا لنهجها الثابت في مد يد العون للشعوب التي تتعرض للأزمات الإنسانية دون تردد.

وأضاف المغامس أن هذه الشحنة المرسلة تأتي ضمن الحملة الوطنية الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة وجرى تجهيزها بالتعاون مع الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية والتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لضمان جودة المساعدات وسرعة إيصالها.

وأوضح أن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للشعوب المتضررة خصوصا للأشقاء في فلسطين لتخفيف معاناتهم التي يمرون بها حاليا.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا متواصلا مع سفارة دولة الكويت لدى الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسلم المساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة.

وذكر أن هناك أيضا ترتيبات مماثلة مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لتسيير رحلات إغاثية إضافية في إطار الجسر الجوي الكويتي.

وأعرب المغامس عن الشكر لكل الجهات الرسمية الكويتية ومنها وزارات الخارجية والدفاع والشؤون على تعاونها في تسهيل وتسريع عمليات إيصال المساعدات.

وشدد على أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستواصل تكثيف عملياتها الإنسانية والاستجابة السريعة لكل الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.