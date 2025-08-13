مصر تطالب الاحتلال بإيضاحات “حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى”

وزارة الخارجية المصرية

دانت مصر اليوم الاربعاء تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بشان اقتطاع اراض من دول عربية لإقامة ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى” مطالبة بإيضاحات اسرائيلية بهذا الشأن.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على ان لا سبيل لتحقيق السلام في المنطقة الا بإنهاء العدوان على قطاع غزة والعودة للمفاوضات وصولا الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واعتبرت هذه الأطروحات بأنها تعكس “توجها رافضا لخيارات السلام في المنطقة وتزيد من حالة عدم الاستقرار”. وأكدت أن هذه التصريحات تتنافى مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما اكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام يتمثل في العودة إلى المفاوضات تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا لحل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.