محافظ الأحمدي يبحث مع وزير الصحة تحويل المحافظة إلى مدينة طبية متكاملة

محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح مع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

بحث محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح مع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء خطة الوزارة في منطقة الأحمدي الصحية واحتياجات المحافظة والتحديات المستقبلية لتحويلها إلى مدينة طبية متكاملة.

وقال الشيخ حمود الجابر الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع بمقر الوزارة إنه استعرض مع الوزير العوضي أبرز المشاريع الصحية المنجزة بالمحافظ ومنها افتتاح وتشغيل مستشفى الأمومة والطفولة الجديد وإنشاء وتشغيل مراكز صحية وتخصصية وتوسعة خدمات غسيل الكلى وافتتاح مبنى العلاج الطبيعي الجديد والمخازن الطبية ومواقف السيارات وتعزيز خدمات الطوارئ وطب الأسنان.

وأوضح أن الاجتماع تناول الخطة المستقبلية التي تتضمن إنشاء مرافق طبية متطورة وفصل العيادات الخارجية عن المستشفى الرئيسي لتقليل الازدحام وإنشاء مستشفى جديد لأقسام الباطنية والجراحة وتوسعة مبنى علاج القلب وإدخال تقنيات الطاقة النظيفة وتطوير خدمات السياحة العلاجية.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا آليات التعاون مع شركات عالمية كبرى لتنفيذ المشاريع الصحية الضخمة وفي مقدمتها مدينتا الأحمدي وصباح الأحمد الطبيتان وفق جدول زمني محدد مع معالجة تحديات التمويل وتسريع وتيرة الإنجاز وضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية بين مناطق المحافظة.

وأفاد المحافظ أن الهدف من الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد للشؤون الهندسية المهندس إبراهيم النهام تلبية احتياجات الأهالي وتشكيل لجان مشتركة للإسراع في تنفيذ المشاريع بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة ومستدامة لسكان المحافظة.