الداخلية: نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد يعزز مكانة الكويت كوجهة سياحية جاذبة للزوار

وزارة الداخلية تستعرض في مركز التواصل الحكومي نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد عبر منصة "كويت فيزا"

أكدت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حرصها على تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول البلاد المتنوعة مبينة أن نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد يعزز مكانة دولة الكويت كوجهة سياحية جاذبة للزوار.

جاء ذلك في كلمة لمدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري خلال عرض مرئي قدمه بمركز التواصل الحكومي بعنوان (منصة كويت فيزا.. تأشيرات الدخول الجديدة) استعرض فيه النظام الجديد عبر منصة (كويت فيزا) وأبرز التعديلات.

واستهل العقيد الكندري العرض بتقديم شرح مفصل حول تأشيرات الدخول الجديدة وقائمتي الدول والمهن المعتمدة موضحا أن لكل تأشيرة ضوابط واشتراطات يجب توافرها ومن أبرز اشتراطات التأشيرة السياحية ألا يكون على الزائر أو طالب الخدمة أي قيود أو موانع أمنية إضافة إلى سداد الرسوم المقررة وإرفاق المستندات المطلوبة.

وأشار أن التأشيرة السياحية تنقسم إلى أربع فئات أساسية تشمل الفئة الأولى الدول المعتمدة للحصول على التأشيرة السياحية دون قيود وعددها 52 دولة ويشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الدخول.

وقال إن الفئة الثانية تشمل أصحاب المهن التي تملك ملاءة مالية للسفر والسياحة من مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى مقيمي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن).

وذكر أن هذه الفئة يشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الدخول إضافة إلى إثبات الإقامة الخليجية على أن يكون موضحا به تاريخ الصلاحية والمهنة وأن تكون صالحة لأكثر من 6 أشهر من تاريخ الدخول.

وأوضح أن الفئة الثالثة “لم تدخل حيز التنفيذ ويجري العمل عليها حاليا” تشمل باقي دول العالم ممن يثبتون ملاءتهم المالية بالطرق التي تحددها الإدارة ويشترط لها جواز سفر صالح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الدخول مع إثبات الملاءة المالية من خلال كشف حساب بنكي حديث وحجز فندقي مؤكد لطول مدة الإقامة مع أخذ قيمة تأمينية من بطاقة الزائر الائتمانية “فيزا أو ماستر كارد” عند الدفع للتأشيرة يتم تحصيلها في حال المخالفة وتعاد في حال المغادرة.

ولفت إلى أن الفئة الرابعة خاصة بالأحداث والفعاليات الدولية والمحلية وتحدد اشتراطاتها وفقا للحدث أو الفعالية في وقتها.

وقال إن تأشيرات الزيارات السياحية للكويت تنقسم إلى فئتين وهما “الدخول لمرة واحدة لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر بصلاحية 30 يوما” و”الدخول المتعدد لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يوما لكل حركة دخول”.

كما استعرض العقيد الكندري التعديلات التي جرت على التأشيرات العائلية موضحا أن أبرز الضوابط والاشتراطات الخاصة بها هي “تقديم ما يثبت صلة القرابة بوثيقة باللغة العربية أو مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد” و”أن يكون إثبات صلة القرابة مثل عقد زواج أو شهادة ميلاد” وأن تكون الصلة حتى الدرجة الرابعة بالقرابة والثالثة بالمصاهرة.

وأشار إلى أن تأشيرة الزيارات العائلية تنقسم لفئتين الأولى هي “دخول واحد لمدة شهر أو شهرين أو 3 بصلاحية 30 يوما” فيما تشمل الفئة الثانية “دخولا متعددا لمدة 3 أشهر أو 6 أو سنة على أن لا تتجاوز مدة الإقامة 30 يوما لكل حركة دخول”.

أما التأشيرة التجارية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الأهلية من مؤسسات أو شركات في دعوتهم لزيارتها لأغراض تجارية فقد أوضح أنها تشمل فئتين “الدخول لمرة واحدة لمدة شهر بصلاحية 30 يوما أو الدخول المتعدد لمدة 3 أشهر أو 6 أو سنة مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يوما لكل حركة دخول”.

واستعرض العقيد الكندري التأشيرة الحكومية التي تمنح للأفراد الذين ترغب إحدى الجهات الحكومية في دعوتهم لأغراض خاصة بالجهة مبينا أنه لا توجد أي اشتراطات خاصة للحصول على الزيارة الحكومية وإنما تقدر الجهات الحكومية حاجتها من الزيارة.

وأشار إلى أن الزيارات الحكومية للكويت تشمل الدخول لمرة واحدة لمدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر بصلاحية 30 يوما كما تشمل الدخول المتعدد لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يوما لكل حركة دخول.