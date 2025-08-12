“زين” تسجل نموا استثنائيا وتقفز بأرباحها الصافية 49% وتحقق 395 مليون دولار عن نصف العام

رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي

سجلت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز :ZAIN) أداءا استثنائيا عن فترة الستة أشهر من السنة المالية الجارية 2025، إذ قفزت الأرباح الصافية بنسبة 49% لتصل إلى 121 مليون دينار (395 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024، بربحية للسهم الواحد بلغت 28 فلسا.

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن مؤشراتها المالية لفترة الستة أشهر فاقت التقديرات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 1.1 مليار دينار (3.5 مليارات دولار)، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

وكشفت المجموعة أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA نمت بنسبة 10% لتصل إلى 356 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 33%.

وأفادت المجموعة أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بنسبة 8% لتبلغ 1.3 مليار دولار، تمثل 37% من إجمالي الإيرادات المجمعة، ونمت قاعدة العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 50.9 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 (بدعم من إعادة تشغيل الشبكة في عدد من المناطق في السودان والتوسع في العراق).

وعزت المجموعة هذا الأداء المالي القوي إلى نمو الأرباح الصافية لعمليات زين السودان 101% وزين السعودية 28% وزين العراق 23%، ومساهمات من أرباح لمرة واحدة (50 مليون دولار نتيجة تسوية قانونية في المغرب)، مبينة أن هذه المساهمات عززت النتائج المالية مع توازن النمو العضوي والأداء التشغيلي في القطاعات الجديدة، حيث أسهمت هذه الديناميكيات الإيجابية في تغذية التدفقات النقدية وتعزيز قدرة المجموعة على تمويل توسعاتها ذات العائد المرتفع.

وذكرت المجموعة أن النتائج الاستثنائية المسجلة تعكس أيضا ثمرة مسارات الفرص المتعددة في قطاعات النمو الجديدة التي ترتكز عليها استراتجيتها، التي تشمل خدمات الاتصالات الدولية والكابلات، قطاع المشاريع والأعمال، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، البنية التحتية الرقمية، وخدمات التكنولجيا المالية، إذ حققت قطاعات النمو الجديدة قفزات نوعية بنمو الإيرادات بنسبة 143%، لتضيف 353 مليون دولار لإجمالي الإيرادات المجمعة.

وأظهرت النتائج المالية الفصلية لفترة الربع الثاني نمو الإيرادات المجمعة بنسبة 13% لتصل إلى 541 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائدة والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA لتصل إلى 186 مليون دينار (606 ملايين دولار)، وقفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 40% لتبلغ 73 مليون دينار (237 مليون دولار)، بربحية للسهم الواحد بلغت 17 فلسا.

وأقر مجلس إدارة مجموعة زين توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد، الجدير بالذكر أن تاريخ استحقاق الأرباح النقدية سيوافق 31 أغسطس 2025، حيث يبدأ تاريخ توزيع الأرباح النقدية 3 سبتمبر 2025.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح “حققت مجموعة زين أداءً ماليا وتشغيليا غير مسبوق خلال النصف الأول من العام، بدعم استراتيجية تشغيلية تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني أحدث التقنيات، إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية في ظل التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات”.

وأضاف الفريح قائلا “تلتزم مجموعة زين بالابتكار المستمر، وهي تجدد موقعها الرائد كمحرك للابتكار الرقمي في أسواق المنطقة، عبر استثماراتها المتواصلة في البنى التحتية المتطورة، وتقديم منظومة حلول رقمية متكاملة تلبي متطلبات الأفراد وقطاعات الأعمال والمؤسسات الحكومية”.

وبين الفريح أن زين تدفع بقوة بعجلة التحول الرقمي، وتسهم في رسم مستقبل مزدهر يدعم الخطط التنموية للدول التي تعمل بها، مشددا على أن الانسجام الإيجابي مع الجهات التنظيمية كان له دور مؤثر في تعزيز الاتصال الهادف، مشيرا إلى أن الإنجازات الأخيرة تجسد قدرة المجموعة على التكيف السريع، وتعكس التزامها المستمر بتقديم قيمة مستدامة وترسيخ مكانتها في الأسواق الدولية”.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي “سجلت عمليات المجموعة نموا استثنائياً خلال فترة النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعا بنمو غير مسبوق في الإيرادات التي بلغت 3.5 مليارات دولار، وقفزة كبيرة في الأرباح هي الأعلى في العقد الأخير، هذا الأداء الإستثنائي عكس استراتيجية المجموعة التي تركز على تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من فرص النمو في أسواق الشرق الأوسط”.

وأضاف الخرافي قائلا “واصلت المجموعة تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط من خلال نهج استراتيجي يستند إلى الابتكار والتحول الرقمي، مستهدفة إرساء قاعدة صلبة لنمو عملياتها المستدام، حيث شكلت المبادرات التكنولوجية في تحديث وترقية الشبكات – في مقدمتها إطلاق شبكات الجيل الخامس المتقدم في كل من الكويت والسعودية – ركيزة أساسية في هذا التوجه، لما توفره من بنية تحتية مرنة تُسهم في رفع كفاءة الشبكات وتعزيز القدرات التشغيلية”.

وتابع قائلا “من خلال الاستثمارات الجريئة في قطاعات التكنولوجيا الناشئة، تمكنت زين من إثراء محفظة أعمالها، بما يعزز من التدفقات النقدية ويمنحها مرونة مالية تدعم استدامة النمو، كما تعمل المجموعة على تطوير سياسات مرنة لإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يُترجم إلى أداء قوي في مختلف القطاعات”.

وأفاد الخرافي بقوله “أظهرت شركات المجموعة استعدادا عاليا للتكيف ومواكبة توجهات وسلوكيات الأسواق، بفضل قدرتها على استشراف احتياجات العملاء وتقديم حلول متكاملة بسرعة وفعالية، هذا الزخم التجاري عكس التزام المجموعة بتقديم قيمة حقيقية من خلال توظيف الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا ذات العائد المرتفع”.

ومضى في قوله “رغم المنافسة الحادة في أسواق الشرق الأوسط منطقة عمليات زين النشطة، أحرزت العمليات الرئيسية تقدماً لافتا، فقد سجلت عمليات زين في السعودية والعراق والسودان نمواً استثنائياً في صافي الأرباح، فيما واصل الذراع التكنولوجي لعمليات المجموعة في قطاع الأعمال والحوسبة السحابية والأمن السيبراني “ZainTECH” النمو في أسواق المنطقة، وتفوقت عمليات شركة “زين عمانتل الدولية” في قطاع الجملة، إلى جانب نمو محافظ قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية عبر عدة أسواق”.

وقال الخرافي ” تواصل شركة زين – عمانتل الدولية ( (ZOIتسجيل إنجازات نوعية في قطاع الجملة، حيث قفزت إيرادات الشركة بنسبة 324%، مدفوعة بتوسّع استراتيجي في الشراكات والتحالفات العالمية، ما عزز من مكانتها كواحدة من أقوى شبكات الكوابل في المنطقة من حيث الأداء والكفاءة (في تصنيف شركة Kentik، دخلت ZOI ضمن أكبر 20 كياناً عالمياً في شبكات ASNs)”.

وتابع قائلا “في سياق رؤيتها المستقبلية، تسعى ZOI إلى ترسيخ مكانتها كمزوّد أول لحلول مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح الاتصال السلس والدعم الفعّال لخدمات الاتصالات العالمية، وتخدم الشركات الكبرى والمشغلين الدوليين من خلال منصة موحّدة تربطهم بأحدث تقنيات البنية التحتية”.

وعلى جانب زخم عمليات المجموعة في قطاعات المشاريع والأعمال والحوسبة السحابية والأمن السيبراني قال الخرافي “حققت شركة ZainTECH طفرة استثنائية في أدائها، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 94%، مدفوعة بالتوسع الملحوظ في عقود المؤسسات وزيادة الطلب على حلول الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، والخدمات المدارة”.

وكشف بقوله “نتطلع إلى تحقيق شركة ZainTECH المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع اتساع قاعدة عملائها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن تكامل جهودها مع شركات المجموعة، وتركيزها على تحسين الاتصال وتقديم خدمات عالية الكفاءة، لا سيما بعد حصولها على صفة “الكيان الوطني” في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة محورية تمهد لتأسيس مقرّات إقليمية لها”.

وعلى مستوى توسعات المجموعة في قطاع التكنولوجيا المالية في أسواق الشرق الأوسط أوضح الخرافي أن إيرادات خدمات التكنولجيا المالية ارتفعت بنسبة 28%، مع زيادة في حجم المعاملات بنسبة 46%، مبينا أن هذا النمو تزامن مع إطلاق منصة “Bede” الجديدة في السودان، لتدعم التحويل والعمليات المصرفية والمدفوعات نقدا.

وأشار الخرافي أن مبادرات المجموعة في البنية التحتية الرقمية شهدت تطورات نوعية خلال هذه الفترة، إذ نمت إيرادات الخدمات الرقمية بنسبة 7% – بما فيها منصة Dizlee لواجهات التطبيقات – مبينا أن هذه التطورات رسخت من مكانة المجموعة كمحرك لتمكين الخدمات الرقمية في أسواق المنطقة.

زين الكويت

حافظت زين الكويت على ريادتها السوقية بعدد عملاء بلغ 2.6 مليون عميل، بلغت الإيرادات الفصلية لفترة الربع الثاني 94 مليون دينار (306 ملايين دولار)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 34 مليون دينار (111 مليون دولار)، وبلغ هامش الـ EBITDA 36% .

وسجلت الشركة أرباحا صافية فصلية بقيمة 23 مليون دينار (74 مليون دولار)، ونمت إيرادات البيانات عن فترة النصف الأول بنسبة 2% سنوياً لتشكل 36% من إجمالي الإيرادات، وتواصل زين الكويت تفوقها في ريادة شبكات G-Advanced5 محتفظة بأكبر قاعدة عملاء وحصة سوقية في البلاد، مما يرسخ دورها كبوابة رقمية رئيسية في كافة القطاعات.

زين السعودية

واصلت عمليات زين السعودية مسار النمو التصاعدي خلال فترة الربع الثاني من العام 2025، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 708 ملايين دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) بنسبة 9% لتصل إلى 227 مليون دولار وبلغ هامش الـ EBITDA 32%، وقفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 21% لتسجل 34 مليون دولار.

وتستمر شبكة G-Advanced 5 في تعزيز مبادرات التحول الرقمي، مع تحقيق نموا في إيرادات البيانات بنسبة 4% (تشكل 40% من إجمالي الإيرادات)، وبلغت قاعدة العملاء النشطين 8.3 ملايين عميل، مدعومة بتوسع قوي في قطاع الشركات، ونجاح منصة “ياقوت” الرقمية التي باتت أول من يتيح تفعيل شريحة E-SIM للزائرين عبر منصة أبشر، وهي الأولى من نوعها في المملكة منذ أبريل 2025.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، تواصل منصة تمَام – ذراع زين السعودية – تحقيق المزيد من النمو عبر تقديم قروض رقمية فورية، مسجلة أرقاما قياسية جديدة في حجم وعدد القروض، مما عزز الشمول المالي الرقمي بالمملكة.

زين العراق

واصلت عمليات زين العراق والشركات التابعة لها مسيرة النمو القوي خلال فترة الربع الثاني من العام 2025، حيث أسهم تنويع مصادر الإيرادات، والاستثمار الاستراتيجي في توسيع الشبكة، والتركيز على الابتكار والخدمات التجارية، في تحقيق ارتفاع استثنائي للإيرادات بنسبة 19%، لتصل إلى 313 مليون دولار، وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) نموا قويا لتصل إلى 116 مليون دولار بهامش بلغ 37%، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 3% ليصل 40 مليون دولار خلال نفس الفترة، وبالنسبة لفترة الستة أشهر فقد قفزت الأرباح الصافية بنسبة 23% لتصل إلى 66 مليون دولار.

وسجلت قاعدة العملاء نموا بنسبة 10% لتصل إلى 20.9 مليون عميل، مما عزز مكانة زين العراق كلاعب رئيسي يتصدر قطاع الاتصالات في البلاد، وتؤكد زين العراق بهذه النتائج التزامها المتواصل بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز تجربـة العملاء، مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والشبكات الحديثة.

زين السودان

واصلت عمليات زين السودان تعافيها القوي خلال فترة الربع الثاني، بفضل الاستراتيجية الفعالة لاستعادة الشبكة، حيث أدى افتتاح مركز بيانات حديث في بورتسودان وإعادة تفعيل المواقع في الخرطوم ومناطق رئيسية أخرى إلى تعزيز الأداء في جميع المؤشرات.

قفزت الإيرادات الفصلية بنسبة 87% لتصل إلى 133 مليون دولار، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 114% لتصل إلى نحو 74 مليون دولار، وبلغ هامش الـ EBITDA 56%، وقفزت الأرباح الصافية بنسبة 76% لتصل إلى 59 مليون دولار (ارتفعت الأرباح الصافية عن فترة الستة أشهر 101% لتسجل 112 مليون دولار).

نمت قاعدة العملاء 17% لتصل إلى 11.8 مليون عميل، مدعومة بتحسن نشاط المشتركين وارتفاع متوسط الإيراد لكل مستخدم مع استعادة تشغيل الشبكة، كما نمت إيرادات البيانات في النصف الأول بنسبة 89% لتشكل 30% من إجمالي الإيرادات، مما يؤكد الطلب العالي على الربط الرقمي، وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أطلقت زين السودان أول حلولها الرقمية عبر منصة “Bede” بالشراكة مع Visa، وشهدت المنصة حتى الآن تسجيل أكثر من 648 ألف مستخدم وإتمام أكثر من مليوني معاملة.

زين الأردن

حققت عمليات زين الأردن نتائج مالية فصلية قوية، مدعومة بمواصلة نشر خدماتG 5 والإنترنت المنزلي بالألياف الضوئية وخدمات G4 في مختلف مناطق المملكة، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% لتصل إلى 148 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA بنسبة 3% لتصل إلى نحو 58 مليون دولار، وبلغ هامش الـ EBITDA 39%، وقفزت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 19% لتسجل 21 مليون دولار.

ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 4.2 ملايين عميل، مما حافظ على الريادة السوقية للشركة، في حين نمت إيرادات البيانات بالنصف الأول 12%، لتشكل الآن 54% من إجمالي الإيرادات، في انعكاس مستمر لازدياد تبني الخدمات الرقمية عالية السرعة.

زين البحرين

نمت إيرادات عمليات زين البحرين الفصلية بنسبة 7% لتصل إلى 54 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITD 15 مليون دولار، وبلغ هامش الـ EBITDA 28%، وارتفعت الأرباح الصافية الفصلية بنسبة 1% لتصل إلى 3.6 ملايين دولار، ونمت 5% خلال فترة الستة أشهر لتسجل 6.7 ملايين دولار، وشكلت إيرادات البيانات 45% من إجمالي الإيرادات.