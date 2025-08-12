“تكنولوجيا المعلومات” ومايكروسوفت يعقدان ورشة تعريفية باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الكويت والشركة

المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم

عقد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ورشة عمل اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر للتعريف باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت و(مايكروسوفت) الموقعة في مارس الماضي.

وقالت المدير العام للجهاز بالتكليف نجاة إبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهدف من ورشة العمل هو تعريف الجهات الحكومية بالخطوط العريضة للشراكة الاستراتيجية آنفة الذكر ومدى الاستفادة منها.

وأضافت إبراهيم أن الورشة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وكل الجهات المستفيدة من الاتفاقية والعمل على ضمان التنفيذ الفعال لمخرجاتها بما يحقق قيمة مضافة حقيقية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل.

وأوضحت أن الجهاز تمكن خلال الفترة الماضية من استكمال كل الإجراءات الإدارية والمالية والفنية واضعا بذلك الاتفاقية في طور التنفيذ الفعلي تمهيدا لانطلاق سلسلة من ورش العمل التعريفية التي بدأت اليوم كخطوة أولى نحو تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة.

وذكرت أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عمل منذ إعلان توقيع الاتفاقية على ترجمة الشراكة مع (مايكروسوفت) إلى واقع ملموس مبينة أن الجهاز وجه في السابع من مايو الماضي مخاطبات رسمية إلى كل الجهات الحكومية متضمنة الخطوط العريضة للاستفادة من هذه الشراكة.

وبينت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار شامل للاستفادة من أحدث التقنيات والخدمات السحابية بما في ذلك خدمات (أزور وتراخيص منتجات مايكروسوفت وخدمات الدعم الفني) بما يسهم في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتسهم في تسريع تقديم الخدمات الحكومية الذكية.

وأفادت إبراهيم بأن الاتفاقية تهدف إلى دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية ونشر استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية لموظفي القطاع الحكومي بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو حكومة رقمية متطورة.

من جهتها قالت المهندسة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات روان السليمان لـ(كونا) إن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي على مستوى دولة الكويت.

وأضافت السليمان أنه من خلال الاتفاقية “سيتم رفع مستوى النضج في الجهات الحكومية مما سيعود بالنفع على دولة الكويت مثل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالأعمال واستخدام أنظمة الحوسبة السحابية”.

وتتضمن ورشة العمل خمسة محاور هي العقد الجماعي الجديد لتراخيص مايكروسوفت وكيفية الاستفادة منها وعرض حي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للموظفين (كوبايلوت فور أوفيس 365) المشمولة في العقد الجماعي ونبذة عن مبادرة مركز التميز لكوبايلوت.

وتشمل المحاور أيضا مبادرة الثقة الصفرية (زيرو ترست) كذلك المشمولة في العقد الجماعي والتطرق إلى عقد سحابة أزور (أزور أجريمنت) ودليل إجراءات الاستفادة منها إضافة إلى التطرق لعقد الدعم الفني الموحد لدعم الجهات المشمولة في الاتفاقية في الانتقال الآمن إلى سحابة مايكروسوفت.