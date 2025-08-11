ترامب يتوقع عقد اجتماع “بناء” مع بوتين

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين إنه يتوقع عقد اجتماع “بناء” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المقررة بينهما، معربا عن “انزعاجه” من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع.

واضاف في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض “سأتحدث إلى فلاديمير بوتين وسأقول له: عليك إنهاء هذه الحرب”، مشيرا إلى أنه “يرغب في وقف سريع لإطلاق النار، على نحو سريع للغاية”.

واشار إلى أنه سيتصل بزيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين فور الانتهاء من اجتماعه مع بوتين الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية.

وذكر أن “الاجتماع المقبل سيكون بين زيلينسكي وبوتين، أو زيلينسكي وبوتين وأنا. سأكون حاضرا إذا لزم الأمر”.

واكد أنه “منزعج بعض الشيء” من قول زيلينسكي إنه يحتاج إلى موافقة دستورية لأي تنازل عن اراض.

وأوضح “أعني، (لقد) نال موافقة على خوض حرب وقتل الجميع، لكنه يحتاج إلى موافقة لإجراء تبادل لأراض؟ لأنه سيكون هناك تبادل لأراض”.