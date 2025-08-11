وزير الصحة يصدر قرارات وزارية بخفض واعتماد أسعار 544 دواء ومستحضر صيدلاني بنسبة تصل إلى 78.5%

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارات وزاريى بخفض واعتماد أسعار 544 دواء ومستحضرا صيدلانيابنسبة تصل إلى 78.5%، وتخفيضات على أدوية السكري وخفض الوزن (ساكسيندا) و(ويقوفي)، وتطبيق التخفيض على حقن (مونجارو) بدءا من اليوم الاثنين، وفقًا للقرار الوزاري 92 لسنة 2025.

وشملت التخفيضات أدوية السرطان والمضادات الحيوية وعلاجات السكري وضغط الدم والكوليسترول وأدوية الربو إضافة للعلاجات البيولوجية للأمراض المزمنة (المفاصل – الجلدية – القولون)، فيما نص القرار على اعتماد أسعار 144 دواء ومستحضرا صيدلانيا بأسعار هي الأدنى خليجيا.

وأسفرت قرارات وزارية متتالية عن خفض واعتماد نحو 1188 دواء ومستحضر صيدلاني خلال عام، وتحقيق توفير في التكاليف العلاجية للمواطنين والمقيقين.