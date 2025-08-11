شركتا إنفيديا وAMD ستدفعان 15% من عائدات مبيعات الرقائق في الصين للحكومة الأميركية

شركتي إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز "AMD"

وافق عملاقا انتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة “انفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” على دفع 15% من ايراداتهما الناتجة عن بيع شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين، للحكومة الأميركية، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية الأحد.

والتقى جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأربعاء، حيث وافق على اقتطاع هذه النسبة من ايرادات الشركة لصالح الحكومة الفدرالية، وهو إجراء غير مألوف في عالم تجارة التكنولوجيا الدولية، وفقا لما أوردته صحيفتا فاينانشال تايمز ونيويورك تايمز وشبكة بلومبرغ.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة التقارير على الفور.

ويراهن المستثمرون على أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي، وقد أصبحت انفيديا، عملاق إنتاج أشباه الموصلات في العالم، أول شركة على الإطلاق تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار.

لكن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وجدت نفسها عالقة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يخوض أكبر اقتصادين في العالم منافسة حامية للهيمنة على إنتاج الشرائح المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا على الشرائح التي يمكن لشركة انفيديا تصديرها إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وصرحت انفيديا الشهر الماضي أن واشنطن تعهدت السماح لها ببيع شرائح “اتش 20” إلى الصين، وهي نسخة أقل قوة طورتها الشركة خصيصا للسوق الصينية.

ولم تصدر إدارة ترامب تراخيص تسمح لشركة انفيديا ببيع الشرائح إلا بعد اجتماع البيت الأبيض بين رئيسي الشركة والبلاد.

وأفادت التقارير أن وزارة التجارة باشرت الجمعة منح انفيديا هذه التراخيص.

كما ستدفع شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز ومقرها وادي السيليكون، 15% من إيرادات مبيعاتها الصينية من شرائح “ام آي 308” والتي كانت ممنوعة سابقا من تصديرها.

ووفقا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، قد تدر هذه الصفقة على الحكومة الأميركية أكثر من ملياري دولار.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تفرض فيه إدارة ترامب رسوما جمركية صارمة بأهداف تراوح بين معالجة اختلالات التجارة الأميركية والسعي إلى إعادة التصنيع إلى الداخل والضغط على الحكومات الأجنبية لتغيير سياساتها.

ودخلت الرسوم الجمركية بنسبة 100% على العديد من واردات أشباه الموصلات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مع استثناءات لشركات التكنولوجيا التي تعلن عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.