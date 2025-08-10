وزير الخارجية المصري: ضرورة التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقاءه مع وفد من مجموعة الحكماء

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ “حل الدولتين” بما يلبى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير عبدالعاطي مع وفد من (مجموعة الحكماء) التي أسسها الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول الأوضاع المتدهورة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع لأكثر من عام ونصف واستخدام سياسة التجويع كسلاح.

وأضاف أن عبدالعاطي أشار إلى محاولات الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد عبدالعاطي رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية مشددا على أنه لا أمن ولا استقرار للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية.

واستعرض الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل لايقاف إطلاق النار في غزة مؤكدا اعتزام بلاده استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق.

وضم الوفد رئيسة ايرلندا السابقة ماري روبنسون ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك.