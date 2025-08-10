“الصحة” تدين اعتداء أحد المراجعين على أحد الأطباء في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية أثناء تأدية واجبه المهني وداخل العيادة

وزارة الصحة

في إطار حرص وزارة الصحة على حماية كوادرها ومنشآتها الصحية، أدانت الوزارة حادثة اعتداء أحد المراجعين على طبيب في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية «مستوصف» أثناء قيامه بتأدية واجبه المهني داخل العيادة.

وأوضحت الوزارة أن المعتدي ألقي القبض عليه فوراً بعد أن أسفر الاعتداء عن إصابات وخدوش متفرقة في جسد الطبيب، مؤكدة أن الحادثة تمثل انتهاكاً صريحاً لحرمة المنشأة الصحية وسلامة العاملين فيها. وشددت الوزارة على أن هذا الفعل يعد سلوكاً مشيناً ومجرّماً وفقاً للقانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة المهن الطبية.

وأضافت الوزارة أنها باشرت، بالتنسيق الكامل مع الجهات القانونية والأمنية، جميع الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المعتدي وفق أحكام القانون. كما تابع وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري حالة الطبيب المعتدى عليه للاطمئنان على وضعه الصحي وتوفير ما يحتاجه.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل متابعة مجريات القضية مع الجهات المختصة، مشددة على التزامها الدائم بحماية بيئة العمل الصحية وتوفير كافة الضمانات القانونية والمهنية لجميع العاملين.