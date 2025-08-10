وزارة الشؤون الإسلامية تعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لها

وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الاحد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لها واستحداث منصبي وكيلين مساعدين وخمسة مدراء عامين ضمن إعادة تنظيم الإدارات في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الهيكل التنظيمي الجديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي ويهدف لرفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتوزيع الاختصاصات بشكل يحقق التكامل بين الإدارات المختلفة.

وأشار البيان إلى خطة متكاملة لتطبيق الهيكل الجديد تشمل تحديث الإجراءات الداخلية وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اعتماد الهيكل جاء بعد دراسة فنية وتنظيمية شاملة بهدف تفعيل التنسيق بين قطاعات الوزارة وتبسيط الإجراءات بما يعزز سرعة الإنجاز ويرتقي بمستوى الأداء.