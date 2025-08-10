وزارة الكهرباء: المرحلتان 2 و3 لمحطة الزور الشمالية تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء بتاريخ الكويت

صورة جماعية مع وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل على جانب توقيع وثيقة التزام تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل اليوم الأحد إن مشروع محطة الزور الشمالية لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة يعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء بتاريخ الكويت وباكورة المشاريع العملاقة للطاقة في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للزامل على هامش توقيع وثيقة التزام تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتعاون مع هيئة مشروعات (الشراكة) بين القطاعين العام والخاص وتحالف يضم شركة (أكوا باور) ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وأضاف أن المشروع يتميز بحجمه إذ يعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة لإنتاج 2700 ميغاوات من الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى إنتاج 120 مليون جالون إمبراطوري من المياه يوميا باستخدام تقنية التناضح العكسي.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة تشمل حزمة مشاريع لانجاز محطات الطاقة قادرة على إنهاء العجز في الطاقة الكهربائية في الفترة المقبلة والتي تضم مشروع محطة الخيران لتوليد الكهرباء (المرحلة الأولى) ومشروع الشقايا (المرحلة الثالثة والرابعة) لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى خطة لتحديث محطات الطاقة القديمة في الشعيبة والزور والدوحة.

وفي سياق متصل ذكرت الوزارة أن المشروع يقع على ساحل الخليج العربي على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة الكويت بمساحة إجمالية تبلغ نحو 500 ألف متر مربع بجوار الجزء الغربي من المرحلة الأولى لمحطة الزور الشمالية والجزء الشمالي لمحطة الزور الجنوبية.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الدولة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة التنموية موضحة أنه سيسهم أيضا في تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في خفض تكاليف إنشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية وتسريع الإنجاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.