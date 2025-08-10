سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الكويت نُشر : الأحد 10-8-2025مالأحد 10-8-2025م س س استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. اقرأ ايضا الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية