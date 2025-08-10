“المالية” أول جهة حكومية كويتية تفعل اتفاقية الشراكة مع مايكروسوفت بنقل بنيتها الرقمية لمنصة “Azure”

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية تنفيذها أول مشروع حكومي من نوعه لنقل بنيتها التحتية الرقمية إلى منصة Microsoft Azure باستخدام خدمة (Azure VMwareSolution AVS) لتكون بذلك أول جهة حكومية كويتية تحقق هذا التحول التقني المتقدم في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وشركة مايكروسوفت.

وقالت (المالية) في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي إذ يمكن الوزارة من الاستفادة من بيئة VMware الحالية دون الحاجة إلى إعادة تصميم التطبيقات مما ساهم في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التراخيص وتعزيز مستويات الأمان والامتثال وتوفير مرونة عالية في التوسع وتسريع وتيرة الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأضافت أنه تم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الحوكمة والأمن السيبراني باستخدام تقنيات متقدمة مثل Azure Secure Landing Zone وAzure ExpressRoute لضمان الاتصال الآمن والمباشر مع البنية التحتية السحابية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال و عدم التأثير على الشبكة الداخلية للوزارة.

وأوضحت أنه تم اعتماد خطة نقل تدريجية (Waves) شملت اختبار التطبيقات بعد كل مرحلة لضمان الجاهزية التشغيلية وتم إطلاق نظام التراسل الإلكتروني الجديد (Tarasul Plus) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من Microsoft Azure OpenAI ليكون بذلك أول نظام حكومي في الكويت يدمج هذه التقنيات الحديثة ضمن بنيته التشغيلية.

وأكدت (المالية) أن هذا الإنجاز يجسد التزامها برؤية القيادةالسياسية في التحول الرقمي “ويعتبر نموذجا يحتذى لباقي الجهات الحكومية في تبني أحدث الحلول التقنية بما يحقق الكفاءة والشفافية والريادة في تقديم الخدمات الحكومية”.

وأشادت الوزارة بكل فرق العمل من الجانبين على هذا التعاون المثمر مؤكدة استمرارها في دعم مسيرة التحول الرقمي بما يواكب تطلعات دولة الكويت نحوالمستقبل.