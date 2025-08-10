“التطبيقي” تستحدث آليات جديدة لاعتماد القبول في الكليات والمعاهد للعام 2026/2025

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أعلن عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور فوزي الدوخي استحداث بعض الآليات الجديدة للقبول للعام الدراسي 2025/2026 بهدف تنظيم العملية وضمان التزام المتقدمين بالشروط الأكاديمية والصحية المطلوبة.

وقال الدوخي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه يتعين على جميع الطلبة المقبولين اعتماد قبولهم آليا عقب إعلان النتائج إذ سيتم إلغاء قبول كل من لم يعتمد قبوله مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة لذلك مضيفا أن عملية إلغاء القبول بعد الاعتماد ستكون بمقابل مادي مقداره 20 دينارا.

وأضاف أن من الآليات الجديدة أيضا لهذا العام استحداث شرط إلزامية الحصول على شهادة الخلو من بعض الأمراض المعدية للمقبولين في التخصصات الطبية في كليتي التمريض والعلوم الصحية إضافة إلى معهد التمريض إذ سيتم توزيع استمارة فحص الخلو من الأمراض المعدية عقب إعلان نتائج القبول مباشرة في مبنى القبول في العديلية.

وأوضح أنه يتوجب على الطالب المقبول تقديم هذه الاستمارة موقعة ومختومة من الجهات المعنية في وزارة الصحة عند إجراء المقابلة.

وبين أن هناك بعض التخصصات سيتطلب القبول فيها اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القدرات حيث إن مواعيد المقابلة والاختبار ستظهر للمتقدم خلال فترة تقديمه عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التطبيقي.

وشدد الدوخي على ضرورة دخول جميع الراغبين في التقديم على صفحة عمادة القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للتعرف على إجراءات اعتماد وإلغاء القبول والفحص الطبي.