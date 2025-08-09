روسيا تدين خطط الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في غزة

مبنى وزارة الخارجية الروسية

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت عن إدانتها الشديدة لخطط الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة محذرة من أن تنفيذها سيزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة التي تحمل في طياتها كارثة إنسانية كبيرة.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن هذه الخطوات لن تعقد جهود التهدئة الدولية فحسب بل ستترك عواقب وخيمة على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وجدد البيان موقف روسيا الثابت الداعي إلى إيقاف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى وإزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وقال ان الحل الوحيد المستدام للقضية الفلسطينية يظل مرتبطا بالالتزام بالقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين الذي يكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الخارجية الروسية على أن أي انحراف عن هذا المسار القانوني لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيقاف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وجاء البيان الروسي ردا على إقرار المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر للشؤون العسكرية خطة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي كانت تعد الأكثر كثافة سكانية فيما تشير التقديرات إلى أن المدنيين سيتعرضون لموجة تهجير قسري جديدة في إطار نوايا الاحتلال المعلنة للسيطرة التدريجية على القطاع بكامله.