الأزهر الشريف: قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة وصمة عار لا تمحى

شيخ الأزهر أحمد الطيب

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات اليوم السبت قرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بإعادة احتلال قطاع غزة والاستيلاء الكامل على أراضيه واصفا اياه بانه “وصمة عار لا تمحى” من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الاجرام.

وأكد الازهر الشريف في بيان صحفي أن “هذا القرار الجائر يمثل دليلا دامغا على أن الاحتلال إنما يسعى إلى محو فلسطين من الوجود وطمس معالمها من خريطة العالم وابتلاع ما تبقى من أرضها بقوة السلاح والإرهاب”.

وطالب بوضع نهاية لسياسات الاحتلال المأساوية التي تقوم على الغطرسة والعنف وتزدري الشعوب وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية وتصر على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.

ودعا الأزهر الشريف إلى ضرورة تضافر كل الجهود العربية والإسلامية والدولية وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني من أجل وقف هذه “المأساة التاريخية الكبرى”.

وطالب بوقف هذا العبث الذي لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل والوقوف بحزم أمام محاولات المحتل لجر المنطقة بأسرها نحو الفوضى والانهيار.