الخارجية اللبنانية تندد بتصريحات مستشار للمرشد الإيراني بشأن سلاح حزب الله

صورة أرشيفية

دانت وزارة الخارجية اللبنانية السبت التدخل الإيراني “السافر وغير المقبول” في الشؤون الداخلية، وذلك تعليقا على تصريحات مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، أكد فيها معارضة طهران قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حليفها حزب الله.

وشجبت الخارجية في بيان “التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تُشكل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”، مؤكدة أنها “لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية”.