الهلال الأحمر: انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة غزة غدا الأحد

جمعية الهلال الأحمر الكويتي

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس عن انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي من قاعدة عبد الله المبارك الجوية إلى مطار العريش في مصر غدا الأحد لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وبالتنسيق مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وأكد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هذه الرحلة تمثل باكورة الجسر الجوي الذي يأتي ضمن الحملة الإغاثية العاجلة للبلاد لدعم الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها لا سيما استمرار النقص الحاد في الإمدادات الغذائية والطبية.

وأوضح أن الحملة شملت تجهيز المواد الغذائية الأساسية بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ونقلها إلى قاعدة عبد الله المبارك الجوية عبر فريق لوجستي متخصص لضمان سلامة الإمدادات مثمنا التنسيق والدعم المقدم من وزارات الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية اللذين أسهما في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز التحضيرات الفنية واللوجستية وضمان وصول المساعدات بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر المسارات الآمنة بما يجسد التزام الكويت بتعزيز العمل الإنساني الإقليمي وتكريس مبادئ التضامن والدعم الإنساني في جميع الأوقات مشيدا في الوقت ذاته بدور المتبرعين والجمعيات والمبرات الخيرية والإنسانية الكويتية مع الحملة منذ انطلاقها لإغاثة الأشقاء في غزة.

وأعرب عن شكره للقيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والجهات الرسمية المشاركة على دعمهم المتواصل للعمل الإنساني وحرصهم الدائم على نصرة الشعوب المتضررة وتخفيف معاناتهم مؤكدا أن ذلك يعكس النهج الإنساني الراسخ لدولة الكويت في مد يد العون أينما دعت الحاجة.