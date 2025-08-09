فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك

شرطة نيويورك

أطلق فتى النار وأصاب ثلاثة أشخاص قرب ساحة تايمز سكوير في نيويورك، وفق ما أعلنت شرطة المدينة السبت.

واوضحت أن الحادثة وقعت حوالى الساعة 01:20 (05:20 بتوقيت غرينتش)، مشيرة إلى أن حالة المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، مستقرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إطلاق النار سبقته مشادة كلامية.

واضاف “أُلقي القبض على المهاجم وتمت مصادرة سلاحه”.

واظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا مذعورا، لكن وكالة فرانس برس لم تتمكن من التحقق من صحتها على الفور.

في نهاية تموز/يوليو، أطلق مسلح النار على أربعة أشخاص قبل أن ينتحر في ناطحة سحاب في نيويورك.