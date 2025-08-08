العاهل الأردني: نبذل كل جهد لإيصال المساعدات إلى غزة من دون اعتراضها

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة أن الأردن يبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة من دون اعتراض أو تأخير.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناول الخطة التي أقرها المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لترسيخ احتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه.

وشدد العاهل الأردني على رفض بلاده القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لإتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية فيغزة.

وأكد تضامن الأردن مع الأشقاء الفلسطينيين وتمسك المملكة بثوابتها تجاه دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعةوقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهود الأردن في دعمالفلسطينيين في المجالات السياسية والدبلوماسية والإغاثية.

وبحسب البيان تناول الاتصال التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين فيالضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.