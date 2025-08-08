×
دولة الكويت تعرب عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الاحتلال اجتياح قطاع غزة

وزارة الخارجية
الكويت مميز
أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة ورفض دولة الكويت القاطع للقرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح قطاع غزة بالكامل واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافا بقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين وعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت دعوتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف تلك الممارسات اللا إنسانية وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى قطاع غزة وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

