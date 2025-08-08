تركيا تدين بشدة مصادقة الكابينت على احتلال مدينة غزة

وزارة الخارجية التركية

دانت تركيا بأشد العبارات اليوم الجمعة مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال الإسرائيلي (كابينت) على مقترح تقدم به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على إعادة احتلال مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “كل خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمواصلة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال تشكل ضربة قاسية للسلام والأمن الدوليين وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتعمق الأزمة الإنسانية أكثر”.

وشدد البيان على أن إرساء السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكنا إلا من خلال سيادة القانون الدولي وإعطاء الأولوية للدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية.

كما شدد على ضرورة ان يوقف الاحتلال الإسرائيلي خططه الحربية بشكل فوري ويقبل بإيقاف إطلاق النار في غزة والبدء بالمفاوضات نحو “حل الدولتين”.

وفي هذا المجال دعت تركيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم عبر جعل غزة غير صالحة للسكن مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لمنع أعمال الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت احتلال مدينة غزة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية فيها على عدة مراحل تبدأ الأولى منها بإدخال المساعدات إلى المدينة وفي المرحلة الثانية نقل السكان إلى جنوب غزة والمنطقة الوسطى حتى تاريخ السابع من أكتوبر المقبل بالإضافة الى تطويق المدينة بشكل كامل واحتلالها في المرحلة الثالثة.