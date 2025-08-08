حماس تعتبر أن توسيع عمليات الاحتلال في غزة يعني التضحية بالرهائن

قطاع غزة

اعتبرت حماس الجمعة أن الخطة التي أقرها الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة تعني التضحية بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر.

وقالت الحركة في بيان إن “قرار احتلال غزة يؤكد أن بنيامين نتنياهو و”حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم”.

وكانت تقارير صحافية ذكرت خلال لاأيام الماضية أن هدف نتانياهو من توسيع العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني دخول المناطق التي يحتجز فيها الرهائن.

واعتبرت حركة حماس أن الخطة التي أقرها الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة هي جريمة حرب مكتملة الأركان وتهدد حياة نحو مليون شخص.

وجاء في بيان أصدرته الحركة “ما أقرّه المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكِّل جريمة حرب مكتملة الأركان”، مضيفة أنه “استمرارٍ لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي”.

وحذّرت حماس “الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة…”.