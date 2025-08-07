بلدية الكويت تطلق حملة تفتيشية للكشف على أعمال البناء والتشييد والترميم بمناطق السكن

موظفين البلدية يسجلون مخالفات لاحد المخالفين

أطلقت بلدية الكويت اليوم الخميس حملة تفتيشية مكثفة للكشف على أعمال البناء والتشييد والترميم في مناطق السكن الخاص والنموذجي والاستثماري ومدى التزام المكاتب الهندسية والمقاولين المنفذين بلائحة البناء واشتراطاتها والضوابط الخاصة بها.

وقال رئيس فريق بلدية الكويت بمحافظة حولي مشاري التركيت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الهدف من الحملة رفع التوعية بنظم وقوانين البلدية مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مخالفات البناء وتحرير محاضر المخالفات بحق المخالفين واحالتها للادارة المختصة تمهيدا لإحالتها للقضاء.

وأضاف التركيت أن فريق (بلدية حولي) قام برصد عدد من المخالفات في الايام السابقة في منطقة حولي ونظرا لعدم تجاوب اصحابها قام الفريق اليوم بتسجيل عشر مخالفات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية ضمن لائحة البناء.

وذكر أن تلك المخالفات تمثلت بوجود واجهات متهالكة وإضافة شقق في الدور الارضي لاحد العمارات واستخدام السرداب لغير الاستخدام المرخص له مشيرا إلى انه تم ارسال اشعارات للمخالفين إلكترونيا عبر تطبيق (سهل).

وأكد أن الفرق الرقابية تولي اهتماما بالغا في تطبيق القانون وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بتنفيذها في المحافظات كافة.