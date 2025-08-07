الداخلية: “مكافحة المخدرات” تضبط تشكيلًا إجراميًا بحوزته مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار

وزارة الداخلية

في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة آفة المخدرات وضبط المتورطين في ترويجها والاتجار بها، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل إجرامي في منطقتي حولي والسالمية، بعد رصد تحركاتهم وجمع المعلومات التي أكدت تورطهم في حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار.

وقد أسفرت العملية عن ضبط متهمين اثنين من الجنسية المصرية هما «ع. ص.ت» و«ح.أ.أ» إلى جانب الكشف عن تورط مواطن كويتي يدعى «ع.ط.ع» والذي تبين أنه خارج البلاد، وجار استكمال التحريات بشأنه.

وضبط بحوزتهما نحو (30) كيلوغرامًا من مادة الماريغوانا، و(500) غرام من مادة الشبو، و(150) غرامًا من مادة الأفيون و(50) غراما من مادة الكيميكال، و(10) غرامات من مادة الهيروين، و(5) أقراص من الميثادون، بالإضافة إلى عدد (3) ميزان إلكتروني حساس.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم، وجار استكمال التحريات بشأن المتهم المتواجد خارج البلاد.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مكافحة كافة أشكال الاتجار بالمخدرات، وحرصها على ملاحقة المتورطين، حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.