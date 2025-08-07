الأرصاد الجوية: طقس حار ورطب مع فرص لضباب خفيف وأمطار متفرقة نهاية الاسبوع

مدينة الكويت

توقع مدير ادارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الخميس ان يسود البلاد طقس حار ورطب مع فرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية وامطار خفيفة متفرقة ليكون الطقس خلال عطلة نهاية الاسبوع حار ورطب نهارا وحار الى مائل للحرارة ورطب ليلا.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الخرائط تشير الى تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة ورطبة تزيد الإحساس بالرطوبة خاصة على المناطق الساحلية والقريبة منها مصحوبة بفرص لتكون الضباب الخفيف خلال الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر على بعض المناطق وخاصة الساحلية.

وأضاف ان هناك فرصة لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا مصحوبة بفرص أمطار خفيفة متفرقة وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وتزيد فرص الامطار تدريجيا ابتداء من مساء يوم الجمعة وتمتد على فترات متفاوتة.

واوضح ان الطقس المتوقع نهار اليوم حار ورطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 الى 46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 5 اقدام.

وذكر ان الطقس مساء اليوم حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 الى 33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 اقدام.

وافاد أن الطقس نهار غد الجمعة حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 الى 38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة اما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 42 الى 44 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 حتى 5 اقدام.

وقال ان الطقس مساء غد حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 38 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فما بين 31 الى 33 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 5 اقدام.

واضاف ان الطقس نهار السبت حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 8 حتى 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 الى 43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 حتى 5 اقدام.

وذكر ان الطقس مساء السبت حار إلى مائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فما بين 30 الى 32 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 4 اقدام.