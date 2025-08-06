الهلال الأحمر: تعاون مستمر مع وزارات الدولة المعنية لتأمين إيصال المساعدات لقطاع غزة

رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس اليوم الأربعاء استمرار التعاون بين الجمعية ووزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع في إطار التنسيق المشترك لتأمين آلية إيصال الشحنات الغذائية إلى قطاع غزة.

وقال المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه وفد جمعية عطاء للعمل الإنساني الكويتية إن (الهلال الأحمر) تتولى مسؤولية إيصال الشحنات الغذائية إلى جمهورية مصر العربية تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأشار إلى وجود تنسيق وتعاون وثيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري لضمان وصول المساعدات المقدمة من الجمعيات الخيرية الكويتية.

بدوره قال المدير العام لجمعية (عطاء) عمر الشقراء في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذا اللقاء يعتبر امتدادا لمسيرة الترابط والتكامل في العمل الإغاثي متطلعا إلى مزيد من التعاون مع (الهلال الأحمر الكويتي) لما تمتلكه من خبرة واسعة في مجال الخدمات اللوجستية والأنشطة الإغاثية.

ونوه بتاريخ جمعية الهلال الأحمر الكويتي الحافل بالعطاء الإنساني والذي يعكس رسالة الكويت ومبادراتها في العمل الخيري والإغاثي اقليميا ودوليا.

ولفت إلى أنه اطلع خلال الزيارة على الإجراءات التي تقوم بها الجمعية وطبيعة التنسيق القائم مع الجهات المعنية عبر إدارتها لغرفة عمليات متكاملة وبتنسيق رفيع المستوى مع الهلال الأحمر المصري ووزارتي الخارجية والدفاع لضمان سرعة وكفاءة إيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة.