الجمارك: إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في جمارك ميناء الدوحة

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في جمارك ميناء الدوحة

أعلنت الإدارة العامة للجمارك تمكن مفتشي إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا – ميناء الدوحة بالتعاون مع إدارة البحث والتحري الجمركي وبدعم من فرقة الأثر الجمركي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مخفية بطريقة احترافية داخل شحنة قادمة من إحدى دول الجوار.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم الاشتباه بإحدى السفن القادمة بناء على تحليل وجمع المعلومات ما استدعى إخضاع الشحنة للتفتيش الدقيق ليتبين أن البضاعة المصرح بها عبارة عن أعلاف حيوانية وبعد الفحص والتفتيش تم العثور على عدد 4550 حبة تقريبا يشتبه بأنها من المؤثرات العقلية وكمية تقدر بـ 5200 كيلوغرام تقريبا من مادة الماريجوانا المخدرة.

وذكرت أنه تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في التصدي لكل محاولات تهريب المواد الممنوعة.