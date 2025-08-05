استشهاد 87 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال في غزة ووفاة 8 آخرين بسبب المجاعة

قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء استشهاد 87 فلسطينيا وإصابة 644 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية من جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة فيما سجلت المستشفيات وفاة 8 حالات بسبب المجاعة.

وذكرت السلطات في بيان صحفي أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الأوضاع الأمنية الخطرة وقلة الامكانيات اللازمة.

واضافت انه بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 61020 شهيدا فيما بلغ عدد المصابين 150671 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت الى ان مجازر الاحتلال بحق طالبي المساعدات الإنسانية أسفرت خلال اليوم الماضي عن استشهاد 52 فلسطينيا وإصابة 352 آخرين ما يرفع حصيلة ضحايا “لقمة العيش” الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 1568 شهيدا وأكثر من 11230 مصابا معظمهم أصيبوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الوصول إلى شحنات الإغاثة في ظل انعدام الأمن الغذائي الحاد بالقطاع.

وأوضحت السلطات الصحية ان المستشفيات في غزة سجلت ثماني حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل وسبعة بالغين ليرتفع بذلك عدد الوفيات نتيجة حالات التجويع بالقطاع إلى 188 شهيدا بينهم 94 طفلا.

وجددت السلطات الصحية نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتحرك الفوري محذرة من تفشي الأمراض لا سيما متلازمة “غيلان باريه” في المستشفيات وازدياد عدد الوفيات نتيجة تدهور الوضع الصحي والمعيشي في قطاع غزة.